Ferdi Brighton'a kaç milyon euroya gidiyor? Ferdi Kadıoğlu bonservisi ne kadar?
Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig kulübü Brighton'a imzayı atıyor. Fenerbahçe ve Brighton uzun süren müzakereler sonucunda anlaşma sağladı. Peki, Ferdi Brighton'a kaç milyon euroya gidiyor?
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Premier Lig kulüpleri birbirleriyle yarışırken, sarı lacivertli futbolcunun hangi takımla anlaştığı artık belli oldu. Ferdi Brighton'a kaç milyon euroya gidiyor? Ferdi Kadıoğlu bonservisi ne kadar?
FERDİ BRİGHTON'A KAÇ MİLYON EUROYA GİDİYOR?
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; günlerdir süren müzakereler sonucunda Ferdi ile İngiliz kulübü arasında anlaşma sağlandı ve sarı lacivertli oyuncu Brighton'a transfer olmak istediğini Fenerbahçe'ye bildirdi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın teklifini kabul etti. Fenerbahçe, Brighton'ın yaptığı son teklifteki bonus hariç bedelin arttırılmasını istedi. Ferdi sağlık kontrolü için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Transfere ilişkin ücret detayları henüz açıklanmadı.