Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Feraye Tanyolaç hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Feraye Tanyolaç'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Feraye Tanyolaç kimdir? Feraye Tanyolaç kaç yaşında, nereli? Feraye Tanyolaç hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Feraye Tanyolaç hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Feraye Tanyolaç'ın hayatını araştırıyor. Peki, Feraye Tanyolaç kimdir? Feraye Tanyolaç kaç yaşında, nereli? Feraye Tanyolaç hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

FERAYE TANYOLAÇ KİMDİR?

Feraye Tanyolaç, Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşidir. Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi ancak bu evlilik 2014 yılında noktalandı. 2009-2014 yılları arasında evli kalan Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, hala oğulları Hüseyin için zaman zaman bir araya geliyorlar.

Feraye Tanyolaç