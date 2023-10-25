Fenomen Mahir kimdir? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Esra Çömelek - Fenomen Mahir olayı nedir?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında konu edilen Fenomen Mahir kimdir? Fenomen Mahir olayı nedir? Show TV ekranlarında yayınlanan programa katılan bir kadının iddiaları üzerine Fenomen Mahir ismi gündem oldu. Esra Çömelek, Mahir Beye toplamda 15 milyon lira verdiğini iddia etti.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında hakkında birçok iddia bulunan Fenomen Mahir kimdir, kaç yaşında? Fenomen Mahir olayı nedir? İddialar üzerine Fenomen Mahir'in kim olduğu gündem oldu. Programa katılan Esra Hanım, Fenomen Mahir'e 15 milyon lira verdiğini iddia etti. Fenomen Mahir Instagram adresi nedir?

FENOMEN MAHİR OLAYI NEDİR?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Esra Çömelek, arkadaşı aracılığıyla 2021 yılında tanıştığı fenomen Mahir Bey'e toplamda 15 milyon lira verdiğini iddia etti. Esra Hanım, Mahir Bey'in kendisiyle ilişki kurup kullandığını söyledi.

FENOMEN MAHİR KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Mahir hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. Programda açıklamalarda bulunan Esra Çömelek, kendisini internet fenomeni olarak lanse eden Mahir'le 2021 yılında bir arkadaşı aracılığıyla tanıştı.

Tekstil işiyle uğraşan Esra Çömelek, Mahir'in fenomen olduğunu ilk başta bilmediğini söyledi. Çömelek, Mahir'e 15 milyon lira para kaptırdığını ifade etti. Çömelek, Mahir'e 3.5 milyon TL değerinde lüks otomobil aldığını söyledi.