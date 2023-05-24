CZN Burak fenomen Latif'in vefat haberini paylaştı. Ardından, fenomen Latif öldü mü, neden öldü soruları gündeme geliyor. Fenomen Latif öldü mü, neden öldü merak ediliyor. CZN Burak sosyal medya hesabından, fenomen Latif'in vefat ettiğini açıkladı. Peki, Fenomen Latif öldü mü, neden öldü? CZN Burak duyurdu!

Uzun bir süredir tedavi gören fenomen Latif yaşamını yitirdi. CZN Burak fenomen Latif'in vefat haberini paylaştı. Ardından, fenomen Latif öldü mü, neden öldü soruları merak ediliyor. CZN Burak fenomen Latif'in vefat haberini paylaştı. Ardından, fenomen Latif öldü mü, neden öldü soruları gündeme geliyor. Fenomen Latif öldü mü, neden öldü? CZN Burak duyurdu! Detaylar haberimizdedir…

ÖLÜM HABERİNİ CZN BURAK DUYURDU

Uzun bir süredir tedavi gören fenomen Latif yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz sene bir araya geldiği Latif'in ölüm haberini duyuran CZN Burak, "Melek Latif kardeşim Allah rahmet eylesin" dedi.

FENOMEN LATİF ÖLDÜ MÜ?

Ünlü şef Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, arkadaşı Latif'in vefat ettiği haberini duyurdu. Latif'le videosunu yayınlayan Czn Burak, "Melek Latif kardeşim, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. CZN Burak'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve baş sağlığı yorumu aldı.