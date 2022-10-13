Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme programına konuk olan fenomen anne kız izleyicilerin dikkatini çekti. Programın izleyicileri, Fenomen Huriye Akbaş'ın sosyal medya hesaplarını araştırmaya başladı. Fenomen Huriye'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Fenomen Huriye Akbaş kimdir? Fenomen Huriye Instagram hesabı! Fenomen Huriye TikTok videoları!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına TikTok fenomeni Huriye ve kızı Bengisu programa başvurdu. Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme programına konuk olan fenomen Huriye Akbaş, izleyicilerin dikkatini çekti. Programın izleyicileri, Fenomen Huriye Akbaş'ın sosyal medya hesaplarını araştırmaya başladı. Fenomen Huriye Akbaş'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Fenomen Huriye Akbaş kimdir? Fenomen Huriye Instagram hesabı! Fenomen Huriye TikTok videoları! Detaylar haberimizde...

FENOMEN HURİYE AKBAŞ KİMDİR?

Kocaeli'nde yaşayan Huriye Akbaş, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına konuk olarak eski eşi ve abisi tarafından yaşadıklarını anlattı. Kızı Bengisu ile birlikte Vazgeçme'ye başvuran Huriye Akbaş korku tünelinde gibi olduklarını anlattı. Huriye Akbaş'ın TikTok hesabında 43 bin takipçisi bulunmaktadır.

FENOMEN HURİYE TİKTOK VİDEOLARI!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına konuk olan fenomen Huriye ve kızı Bengisu'nun TikTok hesapları araştırılmaya başlandı. Huriye Akbaş, @___curlygirl kullanıcı adıyla 43 bin takipçisi bulunmaktadır.