Fenomen Gizem Karamelek, sevgilisiyle görüşen kadını kaçırarak günlerce işkence etti

Stil İkonu yarışmasıyla tanınan Gizem Karamelek, sevgilisinin görüştüğünden şüphelendiği genç kadını, kardeşi ve arkadaşlarının yardımıyla kaçırdı. Bir villaya kapatarak günlerce işkence ettiği kadını araçla Gürcistan'a kaçırmak üzereyken polis çevirmesine takılan Karamelek ve ona yardım eden 4 kişi tutuklandı.

Yakın zaman önce YouTube'da yayınlanan Stil İkonu yarışmasıyla adını duyuran fenomen Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği Kübra isimli kadını kaçırarak götürdüğü villada günlerce işkence ettiği ileri sürüldü. Birçok şiddet ve işkenceye maruz kalan Kübra isimli kadın, ülke dışına kaçırılmak istenirken girdikleri polis çevirmesinde yardım çığlığı sayesinde kurtuldu. Karamelek ise kadının şikayetinin ardından tutuklandı.

GÜNLERCE İŞKENCE YAPTI

Kanal D Ana Haber'in özel haberine göre; Gizem Karamelek, bir süredir birlikte olduğu sevgilisinin başka bir kadınla yakınlaştığını düşününce kıskançlık krizine girdi. Korkunç bir plan yapan Karamelek, kardeşi ve arkadaşıyla işbirliği yaparak genç kadını kaçırdı. Kadını araç içerisinde dakikalarca darbeden Karamelek, saçını kestiği Zeynep isimli kadını bir villaya kapattı. Kadını Çatalca'daki bir villaya kapatan fenomenin günlerce işkence yaptığı ileri sürüldü.

Gizem Karamelek

POLİS ÇEVİRMESİNDE KURTULDU

Günlerce villada tutulan kadın, ellerini bağlı şekilde sahte plakalı bir çakarlı araca bindirilerek Gürcistan'a kaçırılmak istendi. Araç, Çorum'da polis çevirmesine girince Zeynep isimli kadın bağırarak yardım istedi. Kadının yardım çığlıkları üzerine harekete geçen polis, araç içindekileri gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Savcıya yaşadıklarını anlatan genç kadın, fenomen ve ona yardım edenlerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Gizem Karamelek, kardeşi ve 3 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gizem Karamelek