Fenomen Barbara Gambetasa, tacize uğradığı anları ifşa etti

Instagram'da 600 binden fazla takipçisi olan Barbara Gambetasa, bir mağazada tanımadığı bir erkeğin tacizine uğradı. Tacize uğradığı anları kaydeden sosyal medya fenomeni, bu durumu Instagram hesabından paylaştı. Beyaz bir takım elbise giyerek Monoko'daki bir mağazaya giden Gambetasa, kalçasına bakmaya devam eden bir erkeği fark etti. Rahatsız olan Gambetasa, adamın ortadan kaybolduğu anı da kaydetti ve tacizcisini ifşa etti.

Cüretkar pozlarıyla adından söz ettiren ve Instagram'da 600 binden fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Barbara Gambetasa, bir mağazada tanımadığı erkeğin tacizine maruz kaldı. Fenomen, kalçasına dakikalarca bakan adamın o anlarını da ifşa etti.

FARK EDİLDİĞİNİ ANLAYINCA UZAKLAŞTI

Beyaz takım elbise giyerek Monoko'daki bir mağazaya giden fenomen, o anları hesabından paylaşmak için kayda aldı. Fenomeni fark eden bir adam ise mağazanın önünde yürüyerek ünlü ismin kalçasına baktı. Bakışlardan rahatsız olan fenomen, kafasını çevirip bakmasıyla adam bir anda ortadan kayboldu. Şans eseri o anları kayda alan fenomen, Instagram hesabından tacizcisini ifşa etti.