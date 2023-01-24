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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe kiminle eşleşti? ZTK Fenerbahçe rakibi belli mi?

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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe kiminle eşleşti? ZTK Fenerbahçe rakibi belli mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları tamamlandı. Şimdi ise merak edilenler arasında çeyrek final eşleşmeleri yer alıyor. Arama motorlarında Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe kiminle eşleşti? ZTK Fenerbahçe rakibi belli mi? soruları aratıldı. İşte detaylar...

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ZTK'da çeyrek final eşleşmeleri kurası çekildi. Son 16 turunun maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin çeyrek final rakibi merak edildi. Peki, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe kiminle eşleşti? ZTK Fenerbahçe rakibi belli mi? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Kayserispor oldu.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe kiminle eşleşti? ZTK Fenerbahçe rakibi belli mi?

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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