Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe kiminle eşleşti? ZTK Fenerbahçe rakibi belli mi? Fenerbahçe son 16!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçları sona erdi. Şimdi ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur kura çekimi yapılacak. Arama motorlarında Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe kiminle eşleşti? soruları aratılıyor. İşte Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası rakibi!

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? sorusu gündemde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri için kura çekimi yapılacak. ZTK'ya 5.turda katılan olan Fenerbahçe'nin kiminle eşleştiği ise merak ediliyor. Futbolseverler Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe kiminle eşleşti? ZTK Fenerbahçe rakibi belli mi? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken bugün son16 turu kuraları çekilecek. ZTK son 16 turu kurası Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.30'da gerçekleşecek. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre karşılaşacak.