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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekildi mi?

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Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmama konusundaki kararının değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ali Koç'un 8 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. Bu toplantıda Türkiye Kupası'na katılım, transfer planlamaları ve stadyumdaki son olaylar hakkında açıklamalar yapılacağı ifade edildi. Ancak Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan çekilip çekilmediği konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

Fenerbahçe'de Türkiye Kupası'na katılıp katılmama konusundaki kararın değerlendirilmesi başta olmak üzere birçok konunun masaya yatırıldığı kritik toplantı sonra erdi. Sarı-lacivertlilerden toplantı sonrasında açıklama geldi. Peki, FenerbahçeZiraat Türkiye Kupası'ndan çekildi mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi. Başkan Ali Koç, kulübün Türkiye Kupası'na katılıp katılmama konusundaki pozisyonu ile birlikte devre arasındaki transfer planlamaları ve son dönemde stadyumda yaşananlar hakkında 8 Ocak Çarşamba saat günü saat 17.00'de basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Peki, FenerbahçeZiraat Türkiye Kupası'ndan çekildi mi?

FENERBAHÇEZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDAN ÇEKİLDİ Mİ?

Toplantının ardından Başkan Ali Koç'un kulübün Türkiye Kupası'na katılıp katılmama konusundaki pozisyonu ile birlikte devre arasındaki transfer planlamaları ve son dönemde stadyumda yaşananlar hakkında 8 Ocak Çarşamba saat günü saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ülke futbol dinamiklerinde camiamızı 2 Nisan 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'na götüren süreç herkesin malumudur.

O günden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapısal birçok değişikliğe, başkan ve yönetiminin yenilenmesine, Merkez Hakem Kurulu'nun ve Süper Ligde maç yöneten birçok hakemin değiştiğine şahit olduk.

Buna rağmen kronikleşmiş problemler hala devam etmekte olup, bu durum saha içerisindeki adaletin sağlanamadığını net şekilde göstermektedir.

Kamuoyu ile paylaşıldığı haliyle birinci önceliğinin "Türk futboluna adaleti getirmek" olduğunu ifade eden TFF'nin, kronikleşmiş bu sorunlar ile ilgili atacağı adımların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantımızın gündemi doğrultusunda;

2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler,

Türkiye Kupası'na katılıp-katılmama konusundaki pozisyonumuz ile birlikte devre arasında Futbol Takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında,

Başkanımız Ali Y. Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00'de açıklama yapılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekildi mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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