2025–2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı yeni düzenlemeyle birlikte önceki yıllara kıyasla daha farklı bir formatla oynanacak. Turnuvaya toplam 155 takım katılacak ve ilk dört turda yalnızca alt lig ve amatör kulüpler mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na kaçıncı turda katılacak? Fenerbahçe, ZTK kurasında neden yok? İşte detaylar...

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA KAÇINCI TURDA KATILACAK?

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na diğer Süper Lig ve Avrupa'da mücadele eden ekiplerle birlikte grup aşamasından dahil edilecek. Turnuva, dört eleme turu sonrası başlayacak grup aşamasıyla şekilleniyor. Dolayısıyla Fenerbahçe doğrudan grup aşamasından katılım gösterecek, yani eleme turlarını oynamayacak.

Yukarıda da belirtildiği üzere, Fenerbahçe 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasından katılıyor. Grup aşamasının ilk maçları aralık ayında başlayacak ve bir takım elbise hâlinde dört maçlık seriyi kapsıyor.

Grup Aşaması Detayları:

1. Maçlar: 23-24-25 Aralık 2025

2. Maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

3. Maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

4. Maçlar: 3-4-5 Mart 2026

Fenerbahçe, bu süreçte düzenlenecek gruplarda yer alacak ve bu sayede doğrudan kupaya giriş yapacak.

FENERBAHÇE ZTK KURASINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin ZTK 1. Eleme Turu kuralarında yer almamasının nedeni oldukça net: Grup aşamasından doğrudan katılım hakkı bulunan bir takım olduğu için eleme turlarında yer almıyor. Alt lig ve amatör takımlar, eleme turlarında mücadele ediyor; Süper Lig'den ve Avrupa kupalarında yer alan takımlar, doğrudan grup aşamasında yer alıyor.

ZTK 1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ 2025

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk eleme turunda, amatör ve alt lig takımlarının karşılaşmalarına sahne olacak eşleşmeler belirlendi. Siz bu eşleşmeleri metin içinde paylaştınız; bunlardan bazıları aşağıda örnek olarak sunulmuştur (liste tamamı metne dâhil edilebilir):

Güzide Gebzespor – Bulvarspor

İnkılap Futbol Kulübü – Beyoğlu Yeni Çarşı

Kırklarelispor – Galataspor

Arnavutköy Belediyespor – Beykoz İshaklıspor

Bartınspor – Anadolu Üniversitesi

Ankaragücü – Karabük İdman Yurdu

Sinopspor – Orduspor 1967

Bulancakspor – Artvin Hopaspor

Erbaaspor – Tokat Belediyespor

Polatlı 1926 – Çankaya FK

Bingölspor – Mardinspor

Sincan Belediyesi Ankaraspor – Eskişehirspor

Çankırı Futbol Kulübü – Ankara Demirspor

Çayeli Yıldızspor – Şiranspor

Yeni Malatyaspor – Malatya Yeşilyurtspor

1461 Trabzon – Serhat Ardahanspor

Kurtalanspor – Şanlıurfaspor

12 Bingölspor – Mardin 1969 Spor

Etimesgutspor – Karadeniz Ereğlispor

Kars 36 Spor – Anagold Erzincanspor

– Anagold Erzincanspor Muşspor – Şırnak Petrolspor

Bozokspor – Fatsa Belediyespor

Bayburt Özel İdare Spor – Giresunspor

Diyarbekirspor – Bitlis 1916 Spor

Kahramanmaraş İstiklalspor – Kilis Belediyespor

Bursaspor – Söğütspor

Karaköprü Belediyespor – Hakkari Zapspor

Kahta 02 Spor – İskenderunspor

Erciyes 38 Spor – Türk Metal 1963 Spor

Edirnespor – Somaspor

Karaman FK – Kapadokyaspor

Kestel Çilekspor – Uşakspor

Dersimspor – Adanaspor

Mersin İdman Yurdu – Niğde Belediyespor

Alanya 1221 Spor – Muğlaspor

Aliağa Futbol A.Ş. – İnegöl Kafkasspor

Oğuzhanspor – Kepezspor

Fethiyespor – Söke 1970 Spor

Bucaspor 1928 – İzmir Çoruhlu FK

Yalova FK – Bursa Nilüferspor

Kahramanmaraşspor – Osmaniyespor FK

Bursa Yıldırımspor – Altay

Bornova 1877 – Afyonspor

Isparta 32 Spor – Kırşehir Futbol Kulübü

Denizli İdmanyurdu – Nazillispor

Bu eşleşmeler, kupanın 1. Eleme Turu'na ait olan ve kupaya küçük takımların katılımını kapsayan ilk aşamayı oluşturuyor.