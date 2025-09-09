Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na kaçıncı turda katılacak? Fenerbahçe, ZTK kurasında neden yok?
2025–2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı yeni düzenlemeyle birlikte önceki yıllara kıyasla daha farklı bir formatla oynanacak. Turnuvaya toplam 155 takım katılacak ve ilk dört turda yalnızca alt lig ve amatör kulüpler mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na kaçıncı turda katılacak? Fenerbahçe, ZTK kurasında neden yok? İşte detaylar...
FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA KAÇINCI TURDA KATILACAK?
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na diğer Süper Lig ve Avrupa'da mücadele eden ekiplerle birlikte grup aşamasından dahil edilecek. Turnuva, dört eleme turu sonrası başlayacak grup aşamasıyla şekilleniyor. Dolayısıyla Fenerbahçe doğrudan grup aşamasından katılım gösterecek, yani eleme turlarını oynamayacak.
FENERBAHÇE ZTK HANGİ TURDAN KATILACAK?
Yukarıda da belirtildiği üzere, Fenerbahçe 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasından katılıyor. Grup aşamasının ilk maçları aralık ayında başlayacak ve bir takım elbise hâlinde dört maçlık seriyi kapsıyor.
Grup Aşaması Detayları:
1. Maçlar: 23-24-25 Aralık 2025
2. Maçlar: 13-14-15 Ocak 2026
3. Maçlar: 3-4-5 Şubat 2026
4. Maçlar: 3-4-5 Mart 2026
Fenerbahçe, bu süreçte düzenlenecek gruplarda yer alacak ve bu sayede doğrudan kupaya giriş yapacak.
FENERBAHÇE ZTK KURASINDA NEDEN YOK?
Fenerbahçe'nin ZTK 1. Eleme Turu kuralarında yer almamasının nedeni oldukça net: Grup aşamasından doğrudan katılım hakkı bulunan bir takım olduğu için eleme turlarında yer almıyor. Alt lig ve amatör takımlar, eleme turlarında mücadele ediyor; Süper Lig'den ve Avrupa kupalarında yer alan takımlar, doğrudan grup aşamasında yer alıyor.
ZTK 1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ 2025
2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk eleme turunda, amatör ve alt lig takımlarının karşılaşmalarına sahne olacak eşleşmeler belirlendi. Siz bu eşleşmeleri metin içinde paylaştınız; bunlardan bazıları aşağıda örnek olarak sunulmuştur (liste tamamı metne dâhil edilebilir):
- Güzide Gebzespor – Bulvarspor
- İnkılap Futbol Kulübü – Beyoğlu Yeni Çarşı
- Kırklarelispor – Galataspor
- Arnavutköy Belediyespor – Beykoz İshaklıspor
- Bartınspor – Anadolu Üniversitesi
- Ankaragücü – Karabük İdman Yurdu
- Sinopspor – Orduspor 1967
- Bulancakspor – Artvin Hopaspor
- Erbaaspor – Tokat Belediyespor
- Polatlı 1926 – Çankaya FK
- Bingölspor – Mardinspor
- Sincan Belediyesi Ankaraspor – Eskişehirspor
- Çankırı Futbol Kulübü – Ankara Demirspor
- Çayeli Yıldızspor – Şiranspor
- Yeni Malatyaspor – Malatya Yeşilyurtspor
- 1461 Trabzon – Serhat Ardahanspor
- Kurtalanspor – Şanlıurfaspor
- 12 Bingölspor – Mardin 1969 Spor
- Etimesgutspor – Karadeniz Ereğlispor
- Kars 36 Spor – Anagold Erzincanspor
- Muşspor – Şırnak Petrolspor
- Bozokspor – Fatsa Belediyespor
- Bayburt Özel İdare Spor – Giresunspor
- Diyarbekirspor – Bitlis 1916 Spor
- Kahramanmaraş İstiklalspor – Kilis Belediyespor
- Bursaspor – Söğütspor
- Karaköprü Belediyespor – Hakkari Zapspor
- Kahta 02 Spor – İskenderunspor
- Erciyes 38 Spor – Türk Metal 1963 Spor
- Edirnespor – Somaspor
- Karaman FK – Kapadokyaspor
- Kestel Çilekspor – Uşakspor
- Dersimspor – Adanaspor
- Mersin İdman Yurdu – Niğde Belediyespor
- Alanya 1221 Spor – Muğlaspor
- Aliağa Futbol A.Ş. – İnegöl Kafkasspor
- Oğuzhanspor – Kepezspor
- Fethiyespor – Söke 1970 Spor
- Bucaspor 1928 – İzmir Çoruhlu FK
- Yalova FK – Bursa Nilüferspor
- Kahramanmaraşspor – Osmaniyespor FK
- Bursa Yıldırımspor – Altay
- Bornova 1877 – Afyonspor
- Isparta 32 Spor – Kırşehir Futbol Kulübü
- Denizli İdmanyurdu – Nazillispor
Bu eşleşmeler, kupanın 1. Eleme Turu'na ait olan ve kupaya küçük takımların katılımını kapsayan ilk aşamayı oluşturuyor.