Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, kiminle? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi ne zaman belli olacak?
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Ziraat Türkiye Kupası futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Oynanan maçlar sıkı sıkıya takip edilirken Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, kiminle? sorusunu araştırıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçlar takip edilirken Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi ne zaman belli olacak? sorusu gündemde yer alıyor. İşte merak edilenler...
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, kiminle? sorusu araştırılıyor.Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçlar takip edilirken Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi ne zaman belli olacak? sorusu gündemde yer alıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.
FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'ndan 4. tur maçları başladı. Fenerbahçe geçen sezonu 2. sırada tamamladığı için Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılacak. Bu nedenle Fenerbahçe'nin ZTK 4. tur müsabakalarında maçı bulunmamaktadır. Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rakibi 4. tur maçlarının ardından çekilecek kura sonucu belli olacaktır.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şu şekildedir:
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor
Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Ümraniyespor - Efeler 09 FK
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor - Nazille Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Manisa FK - 23 Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Karagümrük - Kırşehirspor
Antalyaspor - Pendikspor
Rizespor - Kırklarelispor