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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, kiminle? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi ne zaman belli olacak?

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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, kiminle? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi ne zaman belli olacak?

Ziraat Türkiye Kupası futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Oynanan maçlar sıkı sıkıya takip edilirken Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, kiminle? sorusunu araştırıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçlar takip edilirken Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi ne zaman belli olacak? sorusu gündemde yer alıyor. İşte merak edilenler...

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, kiminle? sorusu araştırılıyor.Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçlar takip edilirken Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakibi ne zaman belli olacak? sorusu gündemde yer alıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'ndan 4. tur maçları başladı. Fenerbahçe geçen sezonu 2. sırada tamamladığı için Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılacak. Bu nedenle Fenerbahçe'nin ZTK 4. tur müsabakalarında maçı bulunmamaktadır. Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rakibi 4. tur maçlarının ardından çekilecek kura sonucu belli olacaktır.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şu şekildedir:

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor

Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfaspor

Ümraniyespor - Efeler 09 FK

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor

Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor - Nazille Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Manisa FK - 23 Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehirspor

Antalyaspor - Pendikspor

Rizespor - Kırklarelispor

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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