Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda bugün Zimbru ile rövanş maçına çıkacak. Futbol severler, Fenerbahçe bu maçı kazanırsa doğrudan gruplara kalacak mı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Zimbru'yu elerse gruplara kalır mı 2023? Fenerbahçe Zimbru'yu elerse doğrudan gruplara mı kalacak yoksa yeni bir ön eleme oynayacak mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında bugün deplasmanda Zimbru ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Zimbru'yu elerse gruplara kalır mı 2023? Fenerbahçe Zimbru'yu elerse doğrudan gruplara mı kalacak yoksa yeni bir ön eleme oynayacak mı? Fenerbahçe kaç ön eleme oynayacak? FB gruplara kalmak için kaç ön elemeden geçmesi gerekiyor? İşte bilgiler...

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN?

Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos 2023 Salı günü yani bugün saat 20:30 'da başlayacak.

Zimbru Stadyumu'nda bugün oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey düdük çalacak. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek.

FENERBAHÇE ZİMBRU'YU ELERSE GRUPLARA KALACAK MI 2023?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan katılacak. Fenerbahçe'nin gruplara kalabilmesi için sırasıyla 2. ön eleme turu, 3. ön eleme turu ve play-off turunu geçmesi gerekecek.

FENERBAHÇE KAÇ ÖN ELEME OYNAYACAK?

Fenerbahçe Zimbru'yu elemesi durumunda üçüncü tura kalacak. Fenerbahçe toplamda 3 eleme turu oynayacak. Zimbru'yu elerse 2 farklı takımla daha karşılaşacak. Bu 2 turu da geçerse gruplara kalmış olacaktır.