UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yla kozlarını paylaşıyor. Peki, Fenerbahçe Zimbru tek maç mı, rövanşı var m, rövanş ne zaman?

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayan maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetiyor. Fenerbahçe Zimbru tek maç mı, rövanşı var mı, rövanş ne zaman?

FENERBAHÇE ZİMBRU TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Fenerbahçe ile Zimbru Chisinau arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki ilk maç 26 Temmuz Çarşamba günü akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, rövanş ise 1 Ağustos Salı akşamı deplasmanda oynanacak.