Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçında Zimbru ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, mücadeleye 5 yıldızlı formalarla çıktı. Maç sonrası Fenerbahçe Zimbru maçına 5 yıldızla mı çıktı merak edildi.

Önceki sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde seremoniye 5 yıldızlı logonun yer aldığı forma ile çıkan Fenerbahçe, Zimbru karşılaşmasında da sahada bu formalarla yer aldı. Fenerbahçe Zimbru maçına 5 yıldızla mı çıktı?

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇINA 5 YILDIZLA MI ÇIKTI?

Önceki sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde seremoniye 5 yıldızlı logonun yer aldığı forma ile çıkan Fenerbahçe, Zimbru karşılaşmasında da sahada bu formalarla yer aldı.

UEFA'nın forma ve logo talimatnamesinde 13/02 maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

* Takım amblemleri, yalnızca UEFA idari veritabanında yer aldığı ve takımın ulusal federasyonuna kayıt yoluyla resmi statüye sahip olduğu şekilde maç formasında kullanılabilir.

* Takım amblemleri ve takım adları, yalnızca ilgili UEFA müsabakasında kullanımları için UEFA yönetimi tarafından onaylanmaları halinde, maç formalarında kullanım izni için alınabilir.

* Kendi eyalet veya bölgelerinin ulusal bayrağını veya ulusal sembolünü ve/veya armasını veya bayrağını kullanmak için izin talep eden takımlardan, ilgili ülke, eyalet veya bölge tarafından izin verildiğine dair kanıt sunmaları istenebilir.