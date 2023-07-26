Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Zimbru maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Zimbru ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Zimbru maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, FB Zimbru maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Fenerbahçe Zimbru maçı ile ilgili tüm detaylar...