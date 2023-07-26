Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Zimbru maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Zimbru canlı maç anlatımı!

Temsilcimiz Fenerbahçe Zimbru ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Zimbru canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç? Temsilcimiz Fenerbahçe Zimbru ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Zimbru canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde!

FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe - Zimbru maçı 5-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Zimbru maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe - Zimbru maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport Plus kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Zimbru maçı S Sport Plus kanalında yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Zimbru maçı bu akşam saat 21.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Zimbru maçı İstanbul'da, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev

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