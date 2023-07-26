Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Zimbru maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Zimbru canlı maç anlatımı!
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Temsilcimiz Fenerbahçe Zimbru ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Zimbru canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç? Temsilcimiz Fenerbahçe Zimbru ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Zimbru canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde!
Fenerbahçe - Zimbru maçı 5-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.
Fenerbahçe - Zimbru maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe - Zimbru maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport Plus kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Fenerbahçe - Zimbru maçı S Sport Plus kanalında yayınlanacaktır.
Fenerbahçe - Zimbru maçı bu akşam saat 21.00'da başlayacak.
Fenerbahçe - Zimbru maçı İstanbul'da, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko
Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev