Fenerbahçe Zimbru maçı 11'leri maç kadrosu! Fenerbahçe 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe Zimbru maç kadrosu 11'inde kimler var?

Fenerbahçe Zimbru maçında ilk 11'ler belli oldu. Peki Galatasaray 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe Zimbru maç kadrosu 11'inde kimler var? merak ediliyordu. İşte Fenerbahçe Zimbru maç kadrosu ilk 11'leri! Fenerbahçe yedeklerde kimler var?