Fenerbahçe Zimbru maçı 11'leri maç kadrosu! Fenerbahçe 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe Zimbru maç kadrosu 11'inde kimler var?
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Fenerbahçe Zimbru maçında ilk 11'ler belli oldu. Peki Galatasaray 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe Zimbru maç kadrosu 11'inde kimler var? merak ediliyordu. İşte Fenerbahçe Zimbru maç kadrosu ilk 11'leri! Fenerbahçe yedeklerde kimler var?
Fenerbahçe Zimbru 11'leri! Fenerbahçe Zimbru maçında ilk 11'ler belli oldu. Peki Galatasaray 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe Zimbru maç kadrosu 11'inde kimler var? merak ediliyordu. İşte Fenerbahçe Zimbru maç kadrosu ilk 11'leri! Fenerbahçe yedeklerde kimler var? Haberimizde...
Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsicimiz Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
ilk 11'ler;
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko
Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev
Fenerbahçe, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.
Yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare maç kadrosunda olmayacak.