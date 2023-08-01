Fenerbahçe Zimbru maç kadrosu ilk 11! Zimbru Fenerbahçe 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe 11'i

Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i açıklandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki, Zimbru Fenerbahçe 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe 11'i merak ediliyordu. İşte Fenerbahçe Zimbru ilk 11 kimler var? FB Zimbru 11'leri

Fenerbahçe Zimbru 11'i! Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i açıklandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki, Zimbru Fenerbahçe 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe 11'i merak ediliyordu. İşte Fenerbahçe Zimbru ilk 11 kimler var? FB Zimbru 11'leri haberimizde...

ZİMBRU - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU 11'LERİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can, King, Batshuayi.

İLK MAÇ 5-0

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi tur için avantajlı bir skora elde etti.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zimbru - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

ZİMBRU - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zimbru - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

ZİMBRU - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zimbru - Fenerbahçe maçı Kişinev'da, Zimbru Stadyumu'nda oynanacak.