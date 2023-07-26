Fenerbahçe - Zimbru Chisinau maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Zimbru Chisinau maçı ne zaman? Fenerbahçe - Zimbru Chisinau maçı hangi kanalda, saat kaçta?

26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Fenerbahçe- Zimbru Chisinau maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Fenerbahçe- Zimbru Chisinau maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Fenerbahçe- Zimbru Chisinau CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Zimbru Chisinau maçı ne zaman? Fenerbahçe - Zimbru Chisinau maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE - ZİMBRU CHİSİNAU MAÇI NE ZAMAN?

26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe- Zimbru Chisinau UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı saat 21:00'da İstanbul'da, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ZİMBRU CHİSİNAU MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Zimbru Chisinau UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise S Sport Plus resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.