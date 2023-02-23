UEFA Avrupa maçları devam ederken bazı takımlar hazırlık maçları oynuyor. Bugünkü hazırlık maçlarından birisi de Fenerbahçe - Zenit arasında oynanacak. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

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Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı saat kaçta başlayacak merak edildi. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının saati belli oldu mu?

FENERBAHÇE - ZENİT HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının 23 Şubat Perşembe günü oynanması bekleniyor. Fakat maçın saat kaçta başlayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Maçın bugün oynanması bekleniyor.

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Zenit maçının hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maçın Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu'nda Stadyumu'nda oynanması bekleniyor.