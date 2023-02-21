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Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe-Zenit maçı ne maçı?

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Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe-Zenit maçı ne maçı?

Rus devi Zenit, Fenerbahçe ile gelirinin depremzedelere bağışlanacağı bir dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe-Zenit maçı ne maçı?

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Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Rus devi Zenit, Fenerbahçe ile gelirinin depremzedelere bağışlanacağı bir dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe-Zenit maçı ne maçı? Detaylar...

Fenerbahçe, Rus Ligi ekibi Zenit ile mart ayında gelirinin depremzedelere bağışlanacağı bir dostluk maçı yapacak. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zenit Genel Müdürü Alexander Medvedev, "Türkiye'nin en güçlü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağız. 23 Mart'ta oynanması konusunda anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

Zenit Genel Müdürü Alexander Medvedev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en güçlü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağız. 23 Mart'ta oynanması konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Medvedev ayrıca, "Bu ortak bir fikirdi. Fenerbahçe, maçtaki tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanması için bize bir öneride bulundu ve biz de bunu destekledik. Deprem olmadan önce de zaten Fenerbahçe ile bir dostluk maçı yapma kararı almıştık." ifadelerini kullandı.

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