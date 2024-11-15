Fenerbahçe'nin Zenit ile karşı karşıya geleceği hazırlık maçı, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İki güçlü takımın mücadele edeceği bu özel maçın tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hazırlık maçları, takımların form durumunu görmek ve yeni oyuncuları değerlendirmek açısından büyük önem taşırken, bu maç da taraftarların ilgisini çekiyor. Peki, Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ZENIT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Zenit maçı, 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Ülker Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE ZENIT MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücade, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT 1 ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ VAR MI?

TRT 1, özellikle şifresiz ve internet üzerinden erişilebilen yayın seçenekleriyle izleyicilere kaliteli bir izleme deneyimi sunmayı amaçlıyor. İzleyiciler, belirtilen link üzerinden yayınları takip ederek, evlerinden ya da mobil cihazlarından TRT 1'in tüm içeriklerine kolayca ulaşabilecekler. Bu sayede, canlı yayınları izleyebilir, popüler diziler ve programları kaçırmadan takip edebilirsiniz. TRT 1'in sunduğu bu pratik izleme seçeneği, TV izlemeyi daha erişilebilir ve keyifli hale getiriyor.