Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı?

Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, milli arada Rusya'nın Zenit takımıyla özel bir hazırlık maçı yapacak. Peki, Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı?

Lige verilen milli arada Fenerbahçe, 15 Kasım Cuma günü Rus temsilcisi Zenit'i Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı?

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI NE MAÇI?

Süper Lig, A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ maçları nedeniyle 12. haftanın ardından ara verdi.

Bu süreçte Fenerbahçe, milli arada teknik direktör Sergey Semak yönetimindeki Zenit ile hazırlık maçına çıkacak.

Kombinelerin geçerli olmadığı karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Kale Arkası: 10 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst : 15 lira (Satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır).

Lige verilen milli arada Fenerbahçe, 15 Kasım Cuma günü Rus temsilcisi Zenit'i Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, bu hazırlık maçıyla hem takım uyumunu korumayı hem de futbolseverlere eğlenceli bir futbol şöleni sunmayı hedefliyor. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

Erdoğan'dan sonra bir sinyal de Çelik'ten: Talimat verildiği anda başlar

 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

Serdar Ortaç'ın kaybettiği para öyle böyle değil

 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış

Bebeğini tiner içirerek öldüren annenin rezilliği bununla da sınırlı değil
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır

Bakan Yumaklı'dan dikkat çeken "Köfteci Yusuf" çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hangi grup hiç Gammy ödülü kazanmamıştır? 50. ve 100. kuruluş yıl dönümünde şampiyon nolan takım hangisidir? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. ve 100. kuruluş yıl dönümlerinde şampiyon olan takım hangisidir? Türkan Akyol ne bakanıydı? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm cevapları! 6 yaşında tahta çıkan ve tahta çıktığında en genç padişah olan kimdir? Başrollerinde kadir inanır ve Türkan Şoray'ın yer aldığı hangi adda bir yeşilçam filmi yoktur? TRT Spor canlı izle! BURSASPOR BULVARSPOR izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Bursaspor Bulvarspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Bulvarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Mike Tyson Jake Paul maçı CANLI izleme linki! San Marino Cebelitarık CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım San Marino Cebelitarık maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.