Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı?

Lige verilen milli arada Fenerbahçe, 15 Kasım Cuma günü Rus temsilcisi Zenit'i Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı?

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI NE MAÇI?

Süper Lig, A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ maçları nedeniyle 12. haftanın ardından ara verdi.

Bu süreçte Fenerbahçe, milli arada teknik direktör Sergey Semak yönetimindeki Zenit ile hazırlık maçına çıkacak.

Kombinelerin geçerli olmadığı karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Kale Arkası: 10 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst : 15 lira (Satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır).

Lige verilen milli arada Fenerbahçe, 15 Kasım Cuma günü Rus temsilcisi Zenit'i Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, bu hazırlık maçıyla hem takım uyumunu korumayı hem de futbolseverlere eğlenceli bir futbol şöleni sunmayı hedefliyor. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.