Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı?

Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, milli arada Rusya'nın Zenit takımıyla özel bir hazırlık maçı yapacak. Peki, Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı?

Lige verilen milli arada Fenerbahçe, 15 Kasım Cuma günü Rus temsilcisi Zenit'i Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı?

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI NE MAÇI?

Süper Lig, A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ maçları nedeniyle 12. haftanın ardından ara verdi.

Bu süreçte Fenerbahçe, milli arada teknik direktör Sergey Semak yönetimindeki Zenit ile hazırlık maçına çıkacak.

Kombinelerin geçerli olmadığı karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Kale Arkası: 10 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst : 15 lira (Satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır).

Lige verilen milli arada Fenerbahçe, 15 Kasım Cuma günü Rus temsilcisi Zenit'i Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, bu hazırlık maçıyla hem takım uyumunu korumayı hem de futbolseverlere eğlenceli bir futbol şöleni sunmayı hedefliyor. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı

Cansız bedeni gölette bulunan başkandan geriye sitem dolu mektup kaldı
ATM'lerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'lerde yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçı maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı? Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 12 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Uzak Şehir oyuncuları kim? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 12 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.