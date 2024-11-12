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Fenerbahçe Zenit maçı maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Zenit maçı maçı ne zaman, saat kaçta?
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Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arada 15 Kasım Cuma günü Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Zenit maçı maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arada 15 Kasım Cuma günü Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe Zenit maçı maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'ndaki müsabaka 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

Fenerbahçe, taraftarlara açık olan karşılaşmanın biletlerini ise satışa çıkardı.

Fenerbahçe, milli arada Sergey Semak yönetimindeki Zenit ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇ PROGRAMI

15 KASIM CUMA

20:00 Fenerbahçe - Zenit

23 KASIM CUMARTESİ

16:00 Kayserispor - Fenerbahçe

28 KASIM PERŞEMBE

23:00 Slavia Prag - Fenerbahçe

2 ARALIK PAZARTESİ

20:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK

7 ARALIK CUMARTESİ

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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