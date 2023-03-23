Fenerbahçe - Zenit maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Mart Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının gollerini kim attı, maç skoru ne?
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Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta atılan goller merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Mart Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının gollerini kim attı, maç skoru ne? İşte tüm goller ve detaylar...
Fenerbahçe - Zenit maçı kaç kaç? Fenerbahçe - Zenit maçında golleri kim attı? Fenerbahçe - Zenit maçında golleri kim attı? Fenerbahçe - Zenit maçı kaç kaç devam ediyor? Maç bitti mi? Fenerbahçe - Zenit maçının özeti nereden izlenir? Fenerbahçe - Zenit maç özeti yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 19:00 'da başlayacak.
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçını FB TV ve S Sport Plus kanalları üzerinden izleyebilirsiniz. Maç hazırlık maçı olduğu için FB TV'nin Youtube kanalı üzerinden yayınlanacaktır.
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı 1-1 devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçında skor 1-1 oldu. Maçta atılan goller şöyle:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 7. dakika : Mert Hakan Yandaş
Zenit'in golleri:
- 21. dakika : Malcom (Penaltı)
Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.