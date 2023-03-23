Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe - Zenit maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Mart Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının gollerini kim attı, maç skoru ne?

Gündem Haberleri

Fenerbahçe - Zenit maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Mart Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının gollerini kim attı, maç skoru ne?

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta atılan goller merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Mart Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının gollerini kim attı, maç skoru ne? İşte tüm goller ve detaylar...

Bu çocuğa dikkat! F.Bahçe'nin genç yeteneği Jin-Ho Jo, spikeri mest etti: Resmen IniestaBu çocuğa dikkat! F.Bahçe'nin genç yeteneği Jin-Ho Jo, spikeri mest etti: Resmen Iniesta
F.Bahçeliler ilk kez izledi! Jorge Jesus'un sahaya sürdüğü ilk 11'i taraftar tanıyamadıF.Bahçeliler ilk kez izledi! Jorge Jesus'un sahaya sürdüğü ilk 11'i taraftar tanıyamadı
Jin-Ho Jo kimdir? Kaç yaşında, nereli? Jin-Ho Jo hangi takımda oynuyor?Jin-Ho Jo kimdir? Kaç yaşında, nereli? Jin-Ho Jo hangi takımda oynuyor?

Fenerbahçe - Zenit maçı kaç kaç? Fenerbahçe - Zenit maçında golleri kim attı? Fenerbahçe - Zenit maçında golleri kim attı? Fenerbahçe - Zenit maçı kaç kaç devam ediyor? Maç bitti mi? Fenerbahçe - Zenit maçının özeti nereden izlenir? Fenerbahçe - Zenit maç özeti yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 19:00 'da başlayacak.

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçını FB TV ve S Sport Plus kanalları üzerinden izleyebilirsiniz. Maç hazırlık maçı olduğu için FB TV'nin Youtube kanalı üzerinden yayınlanacaktır.

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı 1-1 devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçında skor 1-1 oldu. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 7. dakika : Mert Hakan Yandaş

Zenit'in golleri:

  • 21. dakika : Malcom (Penaltı)

Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title