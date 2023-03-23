Fenerbahçe - Zenit maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Mart Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının gollerini kim attı, maç skoru ne?

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta atılan goller merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Mart Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının gollerini kim attı, maç skoru ne? İşte tüm goller ve detaylar...