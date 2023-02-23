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Fenerbahçe - Zenit maçı ilk 11 belli oldu mu, maçın hakemleri kimdir? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı mı UEFA maçı mı, maç nerede oynanacak?

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Fenerbahçe - Zenit maçı ilk 11 belli oldu mu, maçın hakemleri kimdir? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı mı UEFA maçı mı, maç nerede oynanacak?

Fenerbahçe - Zenit maçının başlamasına az bir süre kala futbol severler, Fenerbahçe - Zenit maçı ilk 11 belli oldu mu, maçın hakemleri kimdir? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı mı UEFA maçı mı, maç nerede oynanacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı saat kaçta başlayacak merak edildi. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ilk 11 belli oldu mu, maçın hakemleri kimdir? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı mı UEFA maçı mı, maç nerede oynanacak?

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının 23 Şubat Perşembe günü oynanması bekleniyor. Fakat maçın saat kaçta başlayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Maçın bugün oynanması bekleniyor.

Fenerbahçe - Zenit maçının hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.

Maçın hakemleri henüz belli olmadı.

İlk 11'ler henüz açıklanmadı. Maçın başlamasına yakın açıklanacak.

Maç UEFA Avrupa maçı değildir. Fenerbahçe - Zenit maçı depremzedeler için yapılacak olan bir hazırlık maçıdır.

Maçın Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu'nda Stadyumu'nda oynanması bekleniyor.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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