Fenerbahçe - Zenit maçı ilk 11 belli oldu mu, maçın hakemleri kimdir? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı mı UEFA maçı mı, maç nerede oynanacak?
Gündem Haberleri
Fenerbahçe - Zenit maçının başlamasına az bir süre kala futbol severler, Fenerbahçe - Zenit maçı ilk 11 belli oldu mu, maçın hakemleri kimdir? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı mı UEFA maçı mı, maç nerede oynanacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı saat kaçta başlayacak merak edildi. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ilk 11 belli oldu mu, maçın hakemleri kimdir? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı mı UEFA maçı mı, maç nerede oynanacak?
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının 23 Şubat Perşembe günü oynanması bekleniyor. Fakat maçın saat kaçta başlayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Maçın bugün oynanması bekleniyor.
Fenerbahçe - Zenit maçının hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.
Maçın hakemleri henüz belli olmadı.
İlk 11'ler henüz açıklanmadı. Maçın başlamasına yakın açıklanacak.
Maç UEFA Avrupa maçı değildir. Fenerbahçe - Zenit maçı depremzedeler için yapılacak olan bir hazırlık maçıdır.
Maçın Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu'nda Stadyumu'nda oynanması bekleniyor.