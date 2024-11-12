Fenerbahçe, bu hafta Rus ekibi Zenit'le hazırlık maçı oynayacak. Milli maç arasını boş geçirmek istemeyen sarı-lacivertli ekip, Zenit ile kozlarını paylaşacak. Mücadelenin bilet fiyatları da taraftarlarla paylaşıldı. Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig, 12. haftanın tamamlanmasıyla birlikte bir araya girdi. Bu aranın ardından Fenerbahçe, hazılık maçı için Zenit ile karşı karşıya gelecek.

Merakla beklenen mücadele 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

Maç TRT 1'den yayınlanacak.

Kategoriler ve bilet fiyatları şöyle:

Kale Arkası: 10 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 TL (Bu bölümdeki biletler tükendiğinde satışa açılacaktır)

Not: 2024-25 sezonu kombine kartları bu maç için geçerli olmayacaktır.

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı TRT 1'den yayınlanacak.