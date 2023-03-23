Fenerbahçe - Zenit maç özeti yayınlandı mı, maçın özeti nereden izlenir? 23 Mart Fenerbahçe - Zenit maçının gollerini izle!
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Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçında son dakikalar oynanıyor. Futbol severler maçın özetini izlemek için internette, Fenerbahçe - Zenit maç özeti yayınlandı mı, maçın özeti nereden izlenir? 23 Mart Fenerbahçe - Zenit maçının gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maç özeti nereden izlenir? Fenerbahçe - Zenit maçının özeti yayınlandı mı? İşte detaylar...
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Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 19:00 'da başlayacak.
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçını FB TV ve S Sport Plus kanalları üzerinden izleyebilirsiniz. Maç hazırlık maçı olduğu için FB TV'nin Youtube kanalı üzerinden yayınlanacaktır.
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçında skor 2-2 oldu. Maçta atılan goller şöyle:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 7. dakika : Mert Hakan Yandaş
- 68. dakika : Bora Aydınlık
Zenit'in golleri:
- 21. dakika : Malcom (Penaltı)
- 42. dakika : Claudinho
Maçın bitiminin ardından maçın özetinin FB TV veya Fenerbahçe Youtube kanalı üzerinden yayınlanması bekleniyor.