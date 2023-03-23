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Fenerbahçe - Zenit maç özeti yayınlandı mı, maçın özeti nereden izlenir? 23 Mart Fenerbahçe - Zenit maçının gollerini izle!

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Fenerbahçe - Zenit maç özeti yayınlandı mı, maçın özeti nereden izlenir? 23 Mart Fenerbahçe - Zenit maçının gollerini izle!

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçında son dakikalar oynanıyor. Futbol severler maçın özetini izlemek için internette, Fenerbahçe - Zenit maç özeti yayınlandı mı, maçın özeti nereden izlenir? 23 Mart Fenerbahçe - Zenit maçının gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maç özeti nereden izlenir? Fenerbahçe - Zenit maçının özeti yayınlandı mı? İşte detaylar...

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Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 19:00 'da başlayacak.

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçını FB TV ve S Sport Plus kanalları üzerinden izleyebilirsiniz. Maç hazırlık maçı olduğu için FB TV'nin Youtube kanalı üzerinden yayınlanacaktır.

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçında skor 2-2 oldu. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 7. dakika : Mert Hakan Yandaş
  • 68. dakika : Bora Aydınlık

Zenit'in golleri:

  • 21. dakika : Malcom (Penaltı)
  • 42. dakika : Claudinho

Maçın bitiminin ardından maçın özetinin FB TV veya Fenerbahçe Youtube kanalı üzerinden yayınlanması bekleniyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Zenit St. Petersburg Fenerbahçe Gündem Spor Haberler Son Dakika

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