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Fenerbahçe - Zenit ilk 11 belli oldu mu? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının ilk 11'inde kimler var, kimler yedek, sakat futbolcu var mı?

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Fenerbahçe - Zenit ilk 11 belli oldu mu? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının ilk 11'inde kimler var, kimler yedek, sakat futbolcu var mı?

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının başlamasına yakın ilk 11'ler açıklandı mı merak edildi. Peki, Fenerbahçe - Zenit ilk 11 belli oldu mu? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının ilk 11'inde kimler var, kimler yedek, sakat futbolcu var mı? İşte ayrıntılar...

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Bugün Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı oynanacak. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Fenerbahçe - Zenit ilk 11 belli oldu mu? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının ilk 11'inde kimler var, kimler yedek, sakat futbolcu var mı? merak etti. Peki, Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının ilk 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçında kadroda kimler var? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı yedeklerde kimler olacak? Arda Güler ilk 11'de mi? Valencia ilk 11'de mi? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 19:00 'da başlayacak.

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçını FB TV ve S Sport Plus kanalları üzerinden izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının ilk 11'i henüz açıklanmadı. Ayrıca Fenerbahçe'de Joshua King, Jayden Oosterwolde, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi, Luan Peres ve Enner Valencia sakatlık nedeniyle bu maçta yer almayacak. Yani bu isimler ilk 11'de olmayacak.

Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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