Fenerbahçe, Youtube kanalının bir süre erişime engellendiğini açıkladı. Sosyal medyada da gündem olan gelişme sonrası konu hakkında detaylar araştırılırken Fenerbahçe Youtube hesabı çalındı mı? FB Youtube hesabında neden video yok, merak edildi.

Fenerbahçe YouTube resmi hesabı dün akşam saat 20:52'de 12 dakika süre ile erişime engellendi. Gelişme sonrası Fenerbahçe Youtube hesabı çalındı mı? FB Youtube hesabında neden video yok, araştırıldı.

FENERBAHÇE YOUTUBE HESABI ÇALINDI MI?

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe YouTube resmi hesabımız bu akşam saat 20:52'de 12 dakika süre ile erişime engellenmiştir.

YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Dünya genelinde benzer birkaç büyük hesapta daha aynı problemin yaşadığı öğrenilmiş; hesabımız kontrolümüz altına alınmıştır.

Sorunun kaynağı ile ilgili detaylı araştırma YouTube ekipleri tarafından Kulübümüz ile koordineli olarak devam ettirilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."