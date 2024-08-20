Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi elemeleri başlamasıyla geçmiş maçlar gündem oldu. İsviçre takımının eskiden Fenerbahçe ile oynadığı maçı kimin yendiği de gündeme geldi. Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi?

FENERBAHÇE YOUNG BOYS MAÇ YAPTI MI, KİM ELEDİ?

Young Boys, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla bir kez eşleşti.

İsviçre ekibi, 2010-2011 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İsviçre'de yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İstanbul'daki rövanş karşılaşmasını 1-0 kazanan Young Boys, adını play-off turuna yazdırdı.