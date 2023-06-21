Fenerbahçe yeni sezon kombine fiyatları 2023-2024! Fenerbahçe'nin yeni sezonda kombine bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, satışa çıktı mı?

Süper lig devlerinden Fenerbahçe, yeni sezon kombine satış dönemi ve fiyatlandırma listesini açıkladı. Açıklanan listede kombine ücretleri 6500 ile 150 bin TL arasında değişiyor. Peki, Fenerbahçe yeni sezon kombine fiyatları 2023-2024! Fenerbahçe'nin yeni sezonda kombine bilet fiyatları kaç TL oldu, satışa çıktı mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni sezon kombine fiyatları belli oldu. Futbolseverler ve FB taraftarları yeni sezon kombinelerin ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Fenerbahçe yeni sezon kombine fiyatları 2023-2024! Fenerbahçe'nin yeni sezonda kombine bilet fiyatları kaç TL oldu, satışa çıktı mı? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE YENİ SEZON KOMBİNELERİ NE KADAR 2024?

Süper Lig takımı Fenerbahçe, yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı. En düşük kombine fiyatı 6 bin 500 TL olarak belirlenirken en yüksek kombine fiyatı 150 bin TL oldu. 2023-2024 sezonu kombine genel satışı 7 Temmuz saat 10.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE YENİ SEZON KOMBİNELERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu kombine genel satışı 7 Temmuz saat 10.00'da başlayacaktır. 2023-2024 futbol sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması aşağıdaki gibidir" denildi.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

' Fenerbahçe, 2023-2024 futbol sezonu kombine satış dönemi 22.06.2023 Perşembe günü saat 10.00'da yenileme süreci ile başlıyor. Kombine satışlarına ait detaylar aşağıdaki gibidir.

2023-2024 futbol sezonu kombine kartlarının yenilenme tarihleri aşağıdaki gibidir:

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Tribünü Kombine Satış Merkezi çalışma saatleri hafta içi günlerde 10.00 - 18.00 arası, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00 – 17.00 arasındadır.

Kurban Bayramı sebebiyle Kombine Satış Merkezimiz 27 Haziran Salı (Arife günü), 28 Haziran Çarşamba (Bayramın 1. günü), 29 Haziran Perşembe (Bayramın 2. günü), 30 Haziran Cuma (Bayramın 3. Günü) ve 1 Temmuz Cumartesi (Bayramın 4. Günü) kapalı olacaktır. Arife günü ve bayram boyunca yenileme işlemlerinizi www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden yapabilirisiniz.

2023-2024 sezonu kombine genel satışı 7 Temmuz saat 10.00'da başlayacaktır. 2023-2024 futbol sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması aşağıdaki gibidir:'