Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayarak Konferans Ligi'ne ön eleme turlarından katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'de sezon öncesi kamp çalışmaları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları ne zaman? Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacak, kamp ne zaman toplanacak?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları ne zaman? Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayarak Konferans Ligi'ne ön eleme turlarından katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'de sezon öncesi kamp çalışmaları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları ne zaman? Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacak, kamp ne zaman toplanacak? Detaylar...

FENERBAHÇE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Konferans Ligi ön eleme maçları nedeniyle Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarının Haziran ayı sonunda başlaması bekleniyor.

Konferans Ligi'nde ikinci ön elemede ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.