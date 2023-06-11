Fenerbahçe yeni sezon forması 2024! Fenerbahçe 2023-2024 sezonu formaları nasıl? FB yeni sezon forma 23-24 sezonu!
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Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Fenerbahçe bu maça yeni sezon formaları ile çıktı. Peki Fenerbahçe 2023-2024 sezonu formaları nasıl? Taraftarlar tarafından merakla beklenen Fenerbahçe yeni sezon forması 2024 böylelikle belli oldu. İşte FB yeni sezon forması 2024!
Fenerbahçe yeni sezon formaları 2023-2024! Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Fenerbahçe bu maça yeni sezon formaları ile çıktı. Peki Fenerbahçe 2023-2024 sezonu formaları nasıl? Taraftarlar tarafından merakla beklenen Fenerbahçe yeni sezon forması 2024 böylelikle belli oldu. İşte FB yeni sezon forması 2024 haberimizde...
FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARI
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, 2023-24 sezonu formasıyla sahaya çıktı. Yeni forma altında ilk golü Michy Batshuayi attı, asisti ise Arda Güler yaptı.
"YENİ SEZON FORMAMIZLA ÇIKIYORUZ"
Sarı-Lacivertliler'den bugün yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak" ifadeleri yer almıştı.