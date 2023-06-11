Fenerbahçe yeni sezon forması 2024! Fenerbahçe 2023-2024 sezonu formaları nasıl? FB yeni sezon forma 23-24 sezonu!

Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Fenerbahçe bu maça yeni sezon formaları ile çıktı. Peki Fenerbahçe 2023-2024 sezonu formaları nasıl? Taraftarlar tarafından merakla beklenen Fenerbahçe yeni sezon forması 2024 böylelikle belli oldu. İşte FB yeni sezon forması 2024!