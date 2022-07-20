Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları! Fenerbahçe yeni sezon formaları ne kadar? - Haberler

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Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları! Fenerbahçe yeni sezon formaları ne kadar?

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Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları! Fenerbahçe yeni sezon formaları ne kadar?

Fenerbahçe, düzenlenen lansmanda yeni sezon formalarını tanıttı. Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in konser verdiği lansmanda tanıtılan formaların 'yıldızsız' olması dikkat çekti. Peki, Fenerbahçe yeni sezon formaları ne kadar? İşte, Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları!

Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları merak ediliyor. Fenerbahçe, düzenlenen lansmanda yeni sezon formalarını tanıttı. Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in konser verdiği lansmanda tanıtılan formaların 'yıldızsız' olması dikkat çekti. Peki, Fenerbahçe yeni sezon formaları ne kadar? İşte, Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları haberimizde...,

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMA FİYATLARI

Fenerbahçe yeni sezon formaları 629 TL'den satışa sunulmaktadır.

Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları! Fenerbahçe yeni sezon formaları ne kadar?

YILDIZ DETAYI

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı. Ece Seçkin'in konser verdiği organizasyon büyük ilgi gördü. Fenerbahçe'nin formaları ünlü isimlerin üstünde tanıtıldı. Fenerbahçe'nin yeni sezon 'çubuklu' forması ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın üstünde tanıtıldı. Deplasman forması ise Afra Saraçoğlu'nun üstünde tanıtıldı. Alternatif forma ise başka bir ünlü oyun Sarp Can Köroğlu'nun üzerinde taraftara sunuldu.

Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarının yıldızsız olması dikkat çekti. Yeni sezon formaları büyük beğeni toplarken. Düzenlenen lansmanı binlerce taraftar takip etti.

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