Fenerbahçe yeni sezon forma 2023: FB yeni sezon forma 2023 belli oldu mu? Fenerbahçe yeni sezon formada kaç yıldız olacak?

Fenerbahçe yeni sezon forma 2023 merak ediliyor. Fenerbahçe sezona sağlık kontrolleriyle başlangıç yaptı. Bugün itibariyle top başı yapacak olan Kanarya, tam anlamıyla yeni sezona giriş yapmış oldu. Fenerbahçe'nin ilk antrenmanı saat 11.00'den itibaren resmi Youtube kanalında olacak. Yeni sezon çalışmalarının başlamasının ardından FB yeni sezon forma 2023 belli oldu mu? Fenerbahçe yeni sezon formada kaç yıldız olacak? merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe yeni sezon forma 2023 detayları haberimizde...

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMA 2023

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde sezona adım atan sarı lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon forması henüz belli olmadı. Ancak Fenerbahçe yeni sezon forması ile ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yıldız detayı ile ilgili bilgi vermişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6 Mayıs 2022'de gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu. 28 şampiyonluk vurgusu yapan Koç, "2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe formasında 5 yıldız olacak." ifadelerini kullandı.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bugün, şunu söylüyorum; TFF'nin düştüğü durum, adaletle zerre ilgilerinin olmadığı ortadayken, bizim haksızlardan hak bekleyerek kaybedeceğimiz bir gün dahi yok!" dedi. Koç ayrıca yeni sezonda formaların hazır olduğunu ancak 2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe armasında 5 yıldız olacağını ifade etti.

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