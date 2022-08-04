Fenerbahçe yeni kalecisi kimdir? İrfan Can Eğribayat kimdir? İrfan Can Eğribayat kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Eğribayat, çok büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu söyledi. Peki, İrfan Can Eğribayat kimdir? İrfan Can Eğribayat kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe yeni kalecisi kim?

FENERBAHÇE YENİ KALECİSİ İRFAN CAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Haziran 1998

(24yaşında)

Seyhan

Boy: 1,94 m

İrfan Can Eğribayat (d. 30 Haziran 1998, Seyhan), Türk futbolcudur. Kaleci pozisyonunda görev almakta olup Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Futbolculuk kariyerine 2007'de Adanaspor altyapısında başlayan Eğribayat, 2014'te kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 16 Mayıs 2015'te, 1. Lig'de oynanan Elazığspor maçının 85. dakikasında Mert Akyüz'ün yerine oyuna girerek takımındaki ilk resmî maçına çıktı. 23 Mayıs'taki Karşıyaka maçına ise ilk 11'de başladı ve maçın tamamında görev aldı. İlk iki sezonunda ikişer lig maçında görev alan Eğribayat, 2015-16 sezonu sonunda 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

GÖZTEPE

5 Eylül 2020 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye 500 bin € karşılığında transfer oldu.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2014 Montaigu Turnuvası'na katılan Türkiye 16 yaş altı millî takımı kadrosuna çağrıldı ve 21 Nisan'daki Portekiz karşılaşmasında görev aldı. Sonrasında ise Portekiz'de düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası kadrosuna dahil edildi] ve turnuvadaki 8 Mayıs'taki Fransa maçında oynadı. Azerbaycan'ın ev sahipliğini yaptığı 2014 Caspian Cup'ta da 16 yaş altı millî takımı kadrosunda yer alan Eğribayat, İran ile oynanan ve takımının 1-0 yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladığı maç da dahil olmak üzere turnuvadaki maçlarda forma giydi. Futbolcu, 6 kez 16 yaş altı, 2 kez 17 yaş altı, 5 kez ise 18 yaş altı millî takım formasını giydi.