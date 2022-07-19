Beşiktaş yeni formalar 2022! 2022-23 BJK yeni formları tanıtıldı!
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları tanıtıldı.. İşte Yeni sezon 2022-2023 BJK forma tasarımları! Kartalyuvası 2022-23 yeni sezon Beşiktaş formaları!
Beşiktaş taraftarlarının ve sporseverlerin merakla beklediği 2020-2021 yeni sezon Beşiktaş forması satışa sunuldu. Beşiktaş yeni sezon formaları satışa çıktı! Beşiktaş yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte 2022-23 BJK forma tasarımları
KARTALYUVASI 2022-23 YENİ SEZON BEŞİKTAŞ FORMALARI
Beşiktaş, 2022-23 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. İşte yeni formalar: