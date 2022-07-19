Beşiktaş yeni formalar 2022! 2022-23 BJK yeni formları tanıtıldı! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş yeni formalar 2022! 2022-23 BJK yeni formları tanıtıldı!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni formalar 2022! 2022-23 BJK yeni formları tanıtıldı!

Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları tanıtıldı.. İşte Yeni sezon 2022-2023 BJK forma tasarımları! Kartalyuvası 2022-23 yeni sezon Beşiktaş formaları!

Beşiktaş taraftarlarının ve sporseverlerin merakla beklediği 2020-2021 yeni sezon Beşiktaş forması satışa sunuldu. Beşiktaş yeni sezon formaları satışa çıktı! Beşiktaş yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte 2022-23 BJK forma tasarımları

KARTALYUVASI 2022-23 YENİ SEZON BEŞİKTAŞ FORMALARI

Beşiktaş, 2022-23 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. İşte yeni formalar:

Beşiktaş yeni formalar 2022! 2022-23 BJK yeni formları tanıtıldı!

Beşiktaş yeni formalar 2022! 2022-23 BJK yeni formları tanıtıldı!

Beşiktaş yeni formalar 2022! 2022-23 BJK yeni formları tanıtıldı!

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title