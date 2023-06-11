Fenerbahçe yeni sezon forması! Fenerbahçe'nin yeni forma nasıl? Fenerbahçe 5 yıldızlı yeni forma mı giyecek?

Bu akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçına Fenerbahçe yeni sezon forması ile çıkacağını açıkladı. Peki Fenerbahçe'nin yeni forma nasıl? Fenerbahçe 5 yıldızlı yeni forma mı giyecek? Fenerbahçe'nin yeni sezon yeni çubuklu forması merak ediliyordu. Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile mi sahaya çıkacak yoksa yıldızsız mı belirsizliğini koruyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni formaları nasıl olacak?

Fenerbahçe yeni sezon formaları! Bu akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçına Fenerbahçe yeni sezon forması ile çıkacağını açıkladı. Peki Fenerbahçe'nin yeni forma nasıl? Fenerbahçe 5 yıldızlı yeni forma mı giyecek? Fenerbahçe'nin yeni sezon yeni çubuklu forması merak ediliyordu. Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile mi sahaya çıkacak yoksa yıldızsız mı belirsizliğini koruyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni formaları nasıl olacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre bu akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçına futbolcular yeni sezon formaları ile çıkacak. Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları ile ilgili bilgi verilmeyen açıklama şu şekildedir:

Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı

yeni sezon Çubuklusuna bu akşam kavuşuyor!

Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor!

Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak;

Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak!

Yeni Çubuklumuz karşılaşma sonrasında fenerium.com da ön satışta!

Tüm taraftarımıza duyururuz.

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMA SPONSORLARI BELLİ OLDU Fenerbahçe futbol takımı, 2023-2024 sezonunda forma sponsorları hakkında açıklama yaptı. Formanın göğüs bölümünde Otokoç, sağ kolunda Safiport, sol kolunda Nesine.com, sırt kısmında ise Halley logoları yer alacak. Şort sponsorları Aygaz ve Pasha ile işbirliği devam edecek. Gündem Haberler.com / Onur Bayram Fenerbahçe Gündem Spor Haberler