Fenerbahçe'ye gol atan Fatih Karagümrük'ün yıldızından maç sonu bomba yorum: 3 puanı biz hak ettik
Fenerbahçe'ye gol atan Fatih Karagümrük'ün yıldızı Can Keleş, maç sonu yaptığı açıklamada hakem kararlarına tepki gösterdi ve "3 puanı biz hak ettik" dedi. Keleş, "Gol attım ama 3 puan daha önemliydi. Bazı insanlar dolayı böyle kolay maçı kaybetmemiz üzücü" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe karşısında takımını 1-0 öne geçiren Fatih Karagümrük'ün futbolcusu Can Keleş mücadelenin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
"BAZI İNSANLARDAN DOLAYI MAÇI KAYBETTİK"
Mücadelenin hakemine sert çıkışan Keleş "Gol attım ama 3 puan daha önemliydi. Bazı insanlar dolayı böyle kolay maçı kaybetmemiz üzücü. Gol önemli değil. 3 puanı biz hak ettik" dedi.
TAKIMININ TEK GOLÜNÜ ATTI
İstanbul ekibinin yıldızı, Fenerbahçe karşısında 39. dakikada Livakovic'i çalımlayarak düzgün bir vuruşla topu ağlara göndermiş ve takımını 1-0 öne geçirdi.