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Fenerbahçe'ye gol atan Fatih Karagümrük'ün yıldızından maç sonu bomba yorum: 3 puanı biz hak ettik

Fenerbahçe'ye gol atan Fatih Karagümrük'ün yıldızı Can Keleş, maç sonu yaptığı açıklamada hakem kararlarına tepki gösterdi ve "3 puanı biz hak ettik" dedi. Keleş, "Gol attım ama 3 puan daha önemliydi. Bazı insanlar dolayı böyle kolay maçı kaybetmemiz üzücü" ifadelerini kullandı.