Fenerbahçe'ye ceza gelecek mi? Vladimir Putin tezahüratı sonrasında UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza gelir mi, ceza alır mı? UEFA resmi açıklama yaptı mı?

Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev'in golü sonrası "Vladimir Putin" tezahüratı yaptı. Bu tezahüratın akabinde henüz UEFA'dan resmi bir açıklama gelmedi. Futbol severler UEFA'nın ceza verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki, Vladimir Putin tezahüratı sonrasında UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza gelir mi?

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇINDA NE OLDU, NE TEZAHÜRATI YAPILDI?

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına Fenerbahçeli taraftarların yaptığı tezahürat damga vurdu. Maçın 57. dakikasında Ukrayna temsilcisinin 1-0 öne geçmesinin ardından Kievli oyuncuların abartılı sevinci Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Statta dakikalarca Rusya Devlet Başkanı lehine "Vladimir Putin" tezahüratları yapıldı.

STATTAN "PUTİN" SESLERİ YÜKSELDİ

Golün ardından abartılı sevinç gösterilerinde bulunan Kievli futbolcular, Fenerbahçeli taraftarı kızdırdı. Statta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yapıldı.

FENERBAHÇE PUTİN TEZAHÜRATI SEBEBİYLE CEZA ALIR MI?

Bugünkü maçta Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev'in golü sonrası "Vladimir Putin" tezahüratı yapmıştı. Bunun ardından UEFA tarafından ceza gelir mi merak edilmişti. Konu hakkında henüz UEFA'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Fenerbahçe'ye bu tezahürat sonrası ceza verilecek mi henüz bilinmiyor. Resmi açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

UEFA KONU HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Henüz UEFA tarafından resmi bir açıklama gelmedi.