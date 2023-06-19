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Fenerbahçe Vincenzo Montella ile anlaştı mı? Vincenzo Montella Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak ne zaman belli olacak?

Fenerbahçe Vincenzo Montella ile anlaştı mı? Vincenzo Montella Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak ne zaman belli olacak?

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Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Jorge Jesus'un ayrılığının ardından arayışlarına hız veren sarı-lacivertlilerde Vincenzo Montella ismi kulislerde konuşuluyordu. Fenerbahçe cephesinden bugün resmi bir açıklama geldi. Fenerbahçe Vincenzo Montella ile anlaştı mı? Vincenzo Montella Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak, ne zaman belli olacak?

Fenerbahçe, Vincenzo Montella ile ilgili çıkan haberleri yalanladıFenerbahçe, Vincenzo Montella ile ilgili çıkan haberleri yalanladı

Jesus'tan sonra teknik direktör arayışını hızlandıran Fenerbahçe'de birçok teknik direktör ismi kulislerden basına düştü. Bunlardan birisi Vincenzo Montella'ydı. Peki, Fenerbahçe Vincenzo Montella ile anlaştı mı?Vincenzo Montella Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak, ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar…

FENERBAHÇE VINCENZO MONTELLA İLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe, Vincenzo Montella ile anlaşmaya varıldığı ve sonradan vazgeçildiğine ilişkin çıkan haberleri yalanlayan bir paylaşımda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Vincenzo Montella ile anlaştı mı? Vincenzo Montella Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak, ne zaman belli olacakVincenzo Montella

VINCENZO MONTELLA FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı. Taraftarların ise gözü kulağı teknik direktörün açıklanacağı paylaşıma çevrildi. Fenerbahçe yeni teknik direktör ile anlaştığında haberimize eklenecektir.

Zorunlu Açıklama

Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen… pic.twitter.com/t2IYgs9xEG

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 19, 2023
Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

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