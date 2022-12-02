Fenerbahçe - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Villarreal maçı şifresiz mi?

Hazırlık Maçı hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe - Villarreal bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe - Villarreal maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Villarreal maçı ne zaman?

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03-12-2022 FENERBAHÇE VS VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Villarreal arasındaki Hazırlık Maçı maçı, S Sport Plus, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-VİLLARREAL MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-VİLLARREAL MAÇI S SPORT 2 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-VİLLARREAL MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Villarreal Maçı, 03 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

FENERBAHÇE-VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Villarreal Maçı, saat 19:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Villarreal, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, İstanbul'da, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.