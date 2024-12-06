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Fenerbahçe ve Kasımpaşa Türkiye Kupası'na neden katılmıyor?

Fenerbahçe ve Kasımpaşa Türkiye Kupası'na neden katılmıyor?
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Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa, bu kararlarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Peki, Fenerbahçe ve Kasımpaşa Türkiye Kupası'na neden katılmıyor?

Ziraat Türkiye Kupası'nın son yıllarda kulüplerin maddi getirisini karşılayamadığı gündeme gelmişti. Bu durumda olan Fenerbahçe ve Kasımpaşa, turnuvaya katılmayacaklarını belirtti. Federasyondan henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek.

FENERBAHÇE VE KASIMPAŞA TÜRKİYE KUPASI'NA NEDEN KATILMIYOR?

HT Spor'un haberine göre; Birçok kulüp, maçlardaki galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücreti, deplasmanlara gidişteki maç masraflarının karşılayamadığına dair ortak görüşte birleşti. Bu konuda Trendyol Süper Lig'in 2 kulübünden ilk hamle geldi. Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı gönderdi.

FEDERASYONDAN DÖNÜŞ GELMEDİ

İki kulübün mevcut şartlarda Türkiye Kupası'nda boy göstermek istemediği ifade edilirken, federasyondan bu konuda henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek.

Bilindiği gibi Fenerbahçe geçen sezon Süper Kupa final maçına da tepki göstermek için çıkmamıştı. Sarı-lacivertlilerin bu protestonun devamında Türkiye Kupası'na katılmama kararı alabileceği belirtildi. Fenerbahçe i·le Kasımpaşa'nın kupadan tamamen mi· çekileceği yoksa kupada genç takımlarla mı mücadele edeceği ise merak konusu oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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