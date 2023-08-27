Ezeli rakipler bu kez Marcos Antonio için yarışıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray orta saha transferi için Lazio'da forma giyen Marcos Antonio'ya talip oldu. Lazio, Brezilyalı orta saha oyuncusu Antonio'nun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Antonio ile PAOK, Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor.

Bu sezon transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Lazio'da forma giyen Marcos Antonio için kapışıyor.

LAZIO TAKIMDAN GÖNDERMEK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcos Antonio'nun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

EZELİ RAKİPLER DEVREDE

Haberde, 23 yaşındaki futbolcu ile PAOK, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edilirken, Suudi Arabistan ekiplerinin de Antonio'nun durumunu takip ettiği kaydedildi.