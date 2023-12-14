Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçlarının başlama saati merak ediliyordu. Peki, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları saat kaçta? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçlarının başlama saati merak ediliyordu. Peki, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...

FENERBAHÇE'NİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin Spartak Moskova ile oynayacağı maç saat 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın Lugano deplasmanına konuk olacağı maç saat 23.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN GRUPLARINDAKİ PUAN DURUMU

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi grubu puan durumu

Beşiktaş'ın Konferans Ligi grubu puan durumu