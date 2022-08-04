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Fenerbahçe Üniversitesi Ücretleri

Fenerbahçe Üniversitesi Ücretleri

Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri...

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLER
ECZACILIK FAKÜLTESİ %25 İndirimli %50 İndirimli
Eczacılık 97,500.00
İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ekonomi ve Finans (İngilizce)55,000.00
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)55,000.00
Psikoloji55,000.00
Psikoloji (İngilizce)55,000.00
Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler (İngilizce)55,000.00
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)55,000.00
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık55,000.00
Radyo Televizyon ve Sinema55,000.00
Yeni Medya ve İletişim55,000.00
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik55,000.00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)55,000.00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon55,000.00
Hemşirelik (İngilizce)55,000.00
Hemşirelik55,000.00
Ebelik55,000.00
Ergoterapi55,000.00
Dil ve Konuşma Terapisi55,000.00
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)55,000.00
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)55,000.00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı55,000.00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)55,000.00
Mimarlık (%100 Burslu)
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Antrenörlük Eğitimi55,000.00
Spor Yöneticiliği55,000.00
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği55,000.00
Egzersiz ve Spor Bilimleri55,000.00
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ağız ve Diş Sağlığı32,500.00
Ameliyathane Hizmetleri32,500.00
Anestezi32,500.00
Diyaliz32,500.00
Diş Protez Teknolojisi32,500.00
Fizyoterapi32,500.00
İlk ve Acil Yardım32,500.00
Radyoterapi32,500.00
Tıbbı Laboratuvar Teknikleri32,500.00
Tıbbı Görüntüleme Teknikleri32,500.00
Eczane Hizmetleri32,500.00
Fizyoterapi (İngilizce)32,500.00
Ortopedik Protez ve Ortez32,500.00
Patoloji Laboratuvar Teknikleri32,500.00
Ücretlerimiz KDV hariçtir.

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

  • Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
  • Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) (Spor Bilimleri Fakültesi)
  • Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) (Spor Bilimleri Fakültesi)
  • Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
  • Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
  • Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
  • Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
  • Ergoterapi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Ergoterapi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)
  • Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
  • Psikoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
  • Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
  • Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
  • Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
  • Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
  • Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
  • Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
  • Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İletişim Fakültesi)
  • Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
  • Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
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