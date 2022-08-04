Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri...

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri şu şekildedir: