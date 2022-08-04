Fenerbahçe Üniversitesi Ücretleri
Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
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Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri...
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLER
|ECZACILIK FAKÜLTESİ
|%25 İndirimli
|%50 İndirimli
|Eczacılık
|97,500.00
|İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
|Ekonomi ve Finans (İngilizce)
|55,000.00
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|55,000.00
|Psikoloji
|55,000.00
|Psikoloji (İngilizce)
|55,000.00
|Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler (İngilizce)
|55,000.00
|Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
|55,000.00
|İLETİŞİM FAKÜLTESİ
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|55,000.00
|Radyo Televizyon ve Sinema
|55,000.00
|Yeni Medya ve İletişim
|55,000.00
|SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Beslenme ve Diyetetik
|55,000.00
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)
|55,000.00
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|55,000.00
|Hemşirelik (İngilizce)
|55,000.00
|Hemşirelik
|55,000.00
|Ebelik
|55,000.00
|Ergoterapi
|55,000.00
|Dil ve Konuşma Terapisi
|55,000.00
|MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|55,000.00
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|55,000.00
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|55,000.00
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)
|55,000.00
|Mimarlık (%100 Burslu)
|SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Antrenörlük Eğitimi
|55,000.00
|Spor Yöneticiliği
|55,000.00
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|55,000.00
|Egzersiz ve Spor Bilimleri
|55,000.00
|SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
|Ağız ve Diş Sağlığı
|32,500.00
|Ameliyathane Hizmetleri
|32,500.00
|Anestezi
|32,500.00
|Diyaliz
|32,500.00
|Diş Protez Teknolojisi
|32,500.00
|Fizyoterapi
|32,500.00
|İlk ve Acil Yardım
|32,500.00
|Radyoterapi
|32,500.00
|Tıbbı Laboratuvar Teknikleri
|32,500.00
|Tıbbı Görüntüleme Teknikleri
|32,500.00
|Eczane Hizmetleri
|32,500.00
|Fizyoterapi (İngilizce)
|32,500.00
|Ortopedik Protez ve Ortez
|32,500.00
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
|32,500.00
|Ücretlerimiz KDV hariçtir.
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) (Spor Bilimleri Fakültesi)
- Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) (Spor Bilimleri Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Ergoterapi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ergoterapi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
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