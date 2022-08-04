Fenerbahçe Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Fenerbahçe Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Fenerbahçe Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Fenerbahçe Üniversitesi taban puanları....

FENERBAHÇEÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Fenerbahçe Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Fenerbahçe Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) (Spor Bilimleri Fakültesi)

Bilimleri (%50 İndirimli) (Spor Bilimleri Fakültesi) Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) (Spor Bilimleri Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Ergoterapi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Misyonu

Bilim, teknoloji, sanat, kültür ve spor alanlarında eğitim-öğretim ile değer üretebilen bir üniversite olarak; araştırmaya, geliştirmeye, yaşam boyu öğrenmeye ve yeniliklere önem veren toplumsal alanda öncü bireyler yetiştirmek.

Vizyonu

Ulusal ve uluslararası düzeyde, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında tüm paydaşlarına donanım katan, onları etkileşimli olarak geliştiren ve tüm mensuplarının iyi insan olarak kendilerini gerçekleştirebildikleri saygın bir üniversite olarak tüm dünyada kabul görmek.

Temel Değerleri

• Ulusal ve uluslararası değerleri benimsemek • İyi yönetişime sahip olmak

• Akademik özgürlüğe önem vermek

• Sürdürülebilir olmak

• Yenilikçi olmak

• Girişimci olmak

• Kamusal ve sosyal sorumluluğa önem vermek

• Toplam Kalite Yönetimi felsefesine sahip olmak